Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Başladı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor eğitimleri başladı. Çocuk ve gençlerin spor ile tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan eğitimlerde basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları, savunma sporları ve sinema branşlarında eğitim verilecek. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçları da karşılanacak. Yaz Spor Okulu'ndan toplamda 450 öğrenci mezun olacak.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını, hayatlarında spora daha çok yer vermelerini ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacı ile "Spora Adım At Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla başlattığı ücretsiz yaz spor eğitimleri, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde başladı.

Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları, savunma sporları ve sinema branşlarında eğitim görecek olan öğrenciler, ilk derslerine girdi.

7-12 yaş arası çocukların katıldığı ve hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan Yaz Spor Okulu'nda 150 öğrenci 3 hafta boyunca 12 farklı branşta eğitim görecek.

ÖĞRENCİLERİN BESLENME İHTİYAÇLARI DA UNUTULMADI

Ücretsiz kurslarda Kartallı çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek.

Her yaş grubunun ayrı renklerde forma giydiği Yaz Spor Okulu'nda öğrencilerin öğlen ve ikindi yemekleri de Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak yaz tatillerine farklılık katan çocuklar için hazırlanan Yaz Spor Okulu saat 09.00 ile akşam saat 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

YAZ TATİLİ BİTİMİNE KADAR OKULDAN 450 SPORTMEN ÖĞRENCİ MEZUN OLACAK

Yaz Spor Okulu'nun 1. Dönemi 28 Temmuz'a kadar sürecek. 2. dönemi 31 Temmuz – 25 Ağustos, 3. dönemi ise 28 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulu'ndan toplamda 450 çocuk mezun olarak tatil dönemlerini kendileri için eğlenceli ve faydalı etkinliklerle geçirmiş olacak.