Kartal Belediyesi Yeşil Alanlarda İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçe genelinde yapılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zararlı böceklerle mücadele için özel bir ilaçlama programı oluşturdu. İlaçlama çalışmaları Mayıs ayının ilk haftasından ekim ayının son günlerine kadar devam edecek.

Kartal Belediyesi tarafından halk ve çevre sağlığı için ilçe genelinde yeşil alanlarda yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarına yoğunluk veren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle bazı ağaçların yapraklarını tamamen yok eden zararlı böceklerle mücadele için bir ilaçlama programı oluşturdu. Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yürüten ekipler, ekim ayının son günlerine kadar uzanan program kapsamında ağaç ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşların ve muhtarlıkların talep ve şikayetlerinin yanı sıra müdürlük ekiplerinin de çalışması ile tespit edilen bölgelerde ilaçlama çalışması yapılıyor.

Özel kıyafetli ve maskeli olarak ilaçlama yapan ekipler; ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin üzerinde yaşayan uçucu olmayan böcek türleri için hazırlanan özel solüsyonu kullanıyor. Beyaz Sinek, Unlu Bit, Koşnil, Amerikan Beyaz Kelebeği, Çam Kese Böceği ve Yaprak Biti türü böcekler için hazırlanan solüsyonu yüksek basınçlı pompa ile ağaçlara ve yeşil alanlara püskürten ekipler çok uzun ağaçlara bile yeteri kadar ilacın ulaşmasını sağlıyor.