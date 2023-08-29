Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ni Görkemli Bir Şekilde Tamamladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin finali büyük bir kapanış töreniyle gerçekleşti. Festival boyunca 7 ülkeden 12 halk oyunu grubu bir araya geldi ve farklı kültürleri buluşturdu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu kültürüyle dünya kültürünü buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, 7 ülkeden 12 halk oyunu grubunun katıldığı 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin finali görkemli bir kapanış töreniyle yapıldı. 4 gün boyunca farklı kültürleri buluşturan festivalin kapanış gecesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Anadolu kültürüyle, dünya kültürünü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz inadına barış, inadına kardeşlik diyeceğiz" dedi.

Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, görkemli bir finale sahne oldu. Festivalin son gününde, tüm halk oyunları grupları Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar halk müziği eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca, Kartallı vatandaşlar tüm halk oyunu gruplarına yoğun ilgi gösterdi. Festivalin devamında, 7 ülkenin halk oyunu grupları sırayla sahne alarak dans gösterilerini gerçekleştirdi. Her yaştan Kartallının katıldığı festivalde, ülke gruplarının dans performansları izleyenlerden tam not aldı.

"ANADOLU KÜLTÜRÜYLE, DÜNYA KÜLTÜRÜNÜ BULUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, festivalin son gecesi yaptığı konuşmada, tüm Kartallılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, Anadolu kültürünü dünya kültürüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da geçmişin mirasına sahip çıktıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gecenin geç saatleri olduğu halde, bizleri yalnız bırakmayan sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca festivalimizi yoğun bir ilgiyle takip ettiniz. Sizler olmasanız bunların bir anlamı yok. Burası zaten, halk oyunlarının merkezi. Yaklaşık, 1970'li yıllardan beri devam eden bir geleneği aslında tekrar küllerinden doğurduk. Halk oyunları Kartal'a çok yakışıyor. Kültür ve sanat, edebiyat Kartal'a çok yakışıyor. Biz bu mirası devir aldık. Ne mutlu bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza. Sizler böyle ilgiyle takip ettiğiniz sürece bizler de bu etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyebilene. Anadolu kültürüyle, dünya kültürünü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere yaşattığı o çizgi. Biz inadına barış, inadına kardeşlik diyeceğiz."

Festivalin sonunda Başkan Gökhan Yüksel, tüm halk oyunu gruplarına teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından, ülke bayraklarıyla beraber sahneye çıkan halk oyunları ekipleri, oluşturulan halay zincirine katılarak halay çekti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Başkan Gökhan Yüksel de sanatçılar ile beraber halay çekti.