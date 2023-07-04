Kartal Belediyesi Öğrencilere Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Kartal Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri, tercih döneminde öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor. Kartal meydanında kurulan tercih çadırında öğrenciler ve veliler, LGS sonrası bilgilendiriliyor. Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları amacıyla yapılan tercih ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak devam edecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri, öğrencilerin puanlarına göre geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Bu sene aynı zamanda LGS birincisi çıkaran merkezin alanında uzman öğretmenleri tarafından verilen hizmet, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. LGS'de aldıkları puana ve yüzdelik dilimlere göre yerel veya merkezi yerleştirme hakkı elde eden öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından yönlendiriliyor.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları amacıyla yapılan tercih ve danışmanlık hizmeti 14 Temmuz Cuma gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edecek.

"MUTLU VE BAŞARILI BİR GELECEK TEMENNİ EDİYORUM"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "LGS'ye giren tüm kardeşlerime başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Burada alınan puanlar tabii ki önemli, fakat daha da önemli olan gençlerimizin mutluluğu. Bu anlamda her bir öğrencimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Hayat mücadelesinin başında olan tüm öğrenci kardeşlerim için mutlu ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum. Kartal Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren tercih çadırımıza tüm öğrencileri ve velileri bekliyorum" dedi.