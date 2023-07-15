Şehit Şükrü Bayrakçı, mezarı başında dualarla anıldı
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit düşen Şükrü Bayrakçı, mezarı başında dualarla anıldı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine, ailesi, protokol ve vatandaşlar katıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit düşen Şükrü Bayrakçı, mezarı başında dualarla anıldı.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bayrakçı'nın Kurfalı Mezarlığı'nda bulunan kabrinde anma töreni düzenlendi.
Törene, Bayrakçı'nın ailesinin yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.
Müftü Öztürk tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından 15 Temmuz'da vefat edenler için dualar edildi.
Törene katılan protokol ve vatandaşlar okunan dualara eşlik etti.
Kartal Belediye Başkan Vekili Aksu, Şükrü Bayrakçı'ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.