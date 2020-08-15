Son dakika haberleri | Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberleri | Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika sağlık haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylada rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye getirildi.

Son dakika haberleri | Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
15.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:07

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylada rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye getirildi.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Örencik yaylasında koyunlarını otlatırken yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken Nebi Yaşar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, durumu giderek fenalaşan 27 yaşındaki Yaşar'ın zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi.

Derin vadi ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye ambulans gönderilemeyince Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından taşınan Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yaşar, burada tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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