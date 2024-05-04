Hakkari Valisi Engelli Vatandaşlara Tekerli Sandalye Hediye Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yusuf Aşkan ve Aziz Daş isimli engelli vatandaşlarla bir araya gelerek tekerli sandalye hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle 21.08.2023 yılında Hakkari'deki görevine başlayan Vali Ali Çelik ; kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Hakkari'de 7'den 70'e herkes tarafından sevilen ve sayılan Vali Ali Çelik, mesaisinin büyük bir kısmını dışarıda halkla beraber geçiriyor. Hane ziyaretlerini hiç eksik etmeyen Vali Ali Çelik, Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Aşkan ile Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden Aziz Daş ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Çelik, Yusuf Aşkan ve Aziz Daş isimli engelli vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletirken, her iki vatandaşa da tekerli sandalye hediye etti. Vali Çelik, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik, engelleri ve zorlukları hep birlikte aşacağımızı belirterek, ailelere ihtiyaç duydukları konularda gerekli desteğin sağlanması için ilgili birimlere talimatlarını iletti. Vali Çelik, ziyaretleri sonrasında her iki aileye misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti.

Vali Ali Çelik'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ