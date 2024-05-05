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Yüksekova-Şemdinli fay zonunda deprem ihtimali korkuttu

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Hakkari'de sismik boşluk olan Yüksekova-Şemdinli fay zonu üzerinde muhtemeller dahilinde 7,0 ile 7,6 arası bir deprem olabileceğini ve muhtemel felaketlere sosyal medya hesaplarında dikkat çeken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, 'Hakkari depremi komşu illerde, Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yapabilir' dedi.

Yüksekova-Şemdinli fay zonunda deprem ihtimali korkuttu

"Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yaşanabilir"

HAKKARİ - Hakkari'de sismik boşluk olan Yüksekova-Şemdinli fay zonu üzerinde muhtemeller dahilinde 7,0 ile 7,6 arası bir deprem olabileceğini ve muhtemel felaketlere sosyal medya hesaplarında dikkat çeken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, "Hakkari depremi komşu illerde, Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yapabilir" dedi.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Yüksekova-Şemdinli fay sonu üzerinde yaşanabilecek muhtemel depremde ortaya çıkacak felaket senaryolarını şöyle özetledi.

"Depremde bütün yollar kapanabilir"

Öğüt, muhtemel bir depremde Şırnak Hakkari otoyolu ve Hakkari merkez, Yüksekova ve Van otoyolu aktif heyelan bölgesinde olduğu için heyelan ya da tonlarca ağırlığa sahip koca kaya kütlelerinin ana ikmal yolları olan bu yollara düşebileceğine dikkat çekerek, "Yollar ulaşıma kapanabilir, nitekim bu yolların kapanması durumunda Van merkezden ya da Şırnak merkezden otoyollar vasıtasıyla gerekli yardım ve arama kurtarma ekipleri teçhizatları ile deprem bölgesine ulaşımı aksayabilir. Bu yollardan geçtiğim için biliyorum dik yamaçlardan oluşmakta" ifadelerini kullandı.

"Depremde en çok Yüksekova etkilenecek"

Muhtemel depremde en fazla yıkım alacak yerin Yüksekova ilçesi olduğunu söyleyen Öğüt, şöyle konuştu:

"Zemini ayrılmamış kuvaterner yani depreme karşı en dayanıksız zemin türüdür ve Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı da bu zemin üzerine kuruludur ve en düşük ihtimalle bile pisti hasar görebilir ve uçaklar iniş yapamayabilir. Heyelan bölgelerinde düşmeye yani kaymaya müsait kayalar ya da kaya parçaları tespit edilip gerekli müdahale ile yok edilmelidir. Gerekirse ordu devreye girmeli, her türlü -en kötü- ihtimale karşı havaalanı yakınına hem tırlar hem askeri nakliye uçakları ile konteyner, arama kurtarma da kullanılan teçhizatlar, temel ihtiyaç malzemeleri ve çadırlar sevk edilmelidir. Bölge tam anlamıyla depreme karşı hazırlıklı halde olmalıdır."

"Türkiye'ye komşu ülkeler de muhtemel depremde etkilenecek"

Öğüt son olarak, "Ayrıca muhtemel Hakkari depreminde Şırnak merkezde heyelan olabilir. Bu durum için de ayrı bir önlem alınmalıdır, Hakkari depremi komşu illerde ve Irak'ın kuzeyinde ve Güney Azerbaycan'ın Türkiye'ye sınır il ve ilçelerinde yıkım yapabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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