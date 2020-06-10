Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
10.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:09

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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