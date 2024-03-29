Üye Girişi
Haberler

Libya Sahil Güvenlik Birimi, 130 düzensiz göçmeni kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Biriminin Trablus'un doğusundaki Karabolli kenti açıklarından bir yardım çağrısı aldığı belirtildi.

Yardım çağrısına cevap veren Sahil Güvenlik Birimi ekiplerinin bir botta bulunan 130 düzensiz göçmenin tamamını kurtardığı kaydedildi.

Bottaki göçmenlerin Trablus'un doğusundaki Zliten kenti sahilinden yola çıktığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin hukuki işlemlerinin tamamlanması için Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerin hangi ülke vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Libya İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Göçmenler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 29 Mart Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı? SA Spurs New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title