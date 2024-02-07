Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi. - TRABLUS