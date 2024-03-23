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THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 10 yıldır seferlerin yapılmadığı Libya'ya tekrar seferlerin başlayacağını bildirdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de gelişme karşısındaki olumlu tepkisini "Elhamdülillah" ifadesiyle yansıttı.

THY GENEL MÜDÜR: SATIŞA AÇILDI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.

"SEFERLERİN BAŞLAMASI İSTİKRTARIN GÖSTERGESİ"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe deaçıklamasında "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." dedi.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Bilal Ekşi Libya Ekonomi Güncel Haberler

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