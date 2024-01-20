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Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı seçildi

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Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yapmayı planlıyor.

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı olarak göreve başladığı 2020 yılında Libya'yı Türkiye'nin Afrika'daki en büyük pazarına dönüştürme hedefiyle yola çıkan Karanfil, bugün gerçekleştirilen seçimlerde üçüncü kez başkan seçilerek, güven tazeledi.

Karanfil'in görev süresince, salgının olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi sürekli artış gösterdi. Karanfil, yaklaşık 500 yıllık tarihi bağları olan iki ülkenin yakınlaşmasını ve işbirliği seviyesini üst düzeye çıkartacak çalışmalar yapmayı planlıyor.

Buna göre, müteahhitlik sektöründe bir kamu-özel ortaklık şirketinin kurulması, barter sisteminin devreye geçirilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması, transit ticaret ve Afrika'nın ürün tedarikinde Libya'nın merkez ülke konumuna getirilmesi, turizm ve sağlık alanında vize serbestliğinin sağlanması başta olmak üzere birçok başlıkta yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

"Libya, Türkiye için Afrika'ya geçiş kapısı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye için Afrika kıtasına geçiş kapısı olduğunu vurguladı.

Karanfil, ""Türkiye, jeopolitik olarak dünyada merkezi bir noktada. Libya da hem Avrupa'nın hem de neredeyse Afrika'nın kalbine gidecek bir noktada. Dolayısıyla her türlü ticarette Libya doğal bir iş kapısı. Bu yeni dönemde hem Libya'nın hem de Türkiye'nin fayda sağlayacağı olumlu bir atmosferin olacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Afrika Libya Ekonomi Güncel Haberler

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