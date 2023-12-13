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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akele Salih ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akele Salih ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akele Salih ile görüştü. Görüşmeden sonra ikili açıklama yaptı. Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Libya'nın verdiği desteği unutmadıklarını belirterek, "Bu çerçevede Türkiye Libya arasındaki ilişkilerin her gün daha iyi noktaya götürmek için imkanlara sahibiz ve müşterek çalışmalarla ilişkilerimiz daha iyi noktalara götüreceğiz. Türkiye'nin Libya ile ilgili önceliği siyasi istikrarın sağlanması ve Libya'da refahın ve iktisadi gelişmenin çok daha iyi noktalara götürülmesidir. İkiye bölünmüş Libya erkinin tek bir erk altında toplanması vazifemiz olmalıdır" dedi.

Salih ise, Libya ile Türkiye'nin aynı paydaları paylaştığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve açık şekilde Filistin davasına destek verdiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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