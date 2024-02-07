Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Trablus'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü" denildi.