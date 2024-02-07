Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El-Lafi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El-Lafi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El-Lafi ile bir araya geldi. - TRABLUS