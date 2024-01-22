Türkiye ve Libya arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Sosyal İşler Bakanlığı arasında sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarındaki iş birliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla "İş birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa Ebubekir Muhammed El-Keylani ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından iki bakan, sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarındaki iş birliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla "İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Mutabakat zaptına göre iki ülke arasında ailenin güçlendirilmesi, kadın politikaları, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi konularında iş birliği yapılarak, çalışmalara destek sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında söz konusu alanlara ilişkin iyi uygulama örnekleri ile deneyimler paylaşılacak.

"İki ülke zor zamanlarda da birbirlerinin yanında durmuşlardır"

Bakan Göktaş, imza töreninde yaptığı konuşmada sözlerine İsrail yönetimi tarafından Filistin'de dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirildiğini, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak başladı. Göktaş, "Türkiye olarak bu zulmün durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu zulmü her gün gündemde tutmamız, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmemiz ve hep birlikte tarihin doğru yerinde durmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Göktaş, Libya heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bizim için son derece önemlidir. İki ülke geçmişten bugüne zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmuşlardır. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Libya'nın sergilediği dayanışmadan ötürü müteşekkiriz. Derne'de yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye de tüm imkanlarını seferber etmiştir" ifadelerini kullandı.

Libya'da sükunetin temininin mücavir coğrafyasının istikrarı ve güvenliği için kilit önem taşıdığını kaydeden Göktaş, Cezayir Büyükelçiliğini üstlendiği dönemde de bu perspektifle Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Göktaş, Libya'daki belirsizliğin bir an önce sona ermesi, Libya halkının huzur, refah ve istikrara kavuşmaları temennisinde bulundu.

"Aile yapımızı hedef alan küresel dayatmalara karşı hepimizin sorumluluğu var"

Türkiye ile Libya'nın iş birliğinin yalnızca savunma ve güvenlik alanlarıyla sınırlı olmadığını, Libya'nın önemli bir ticaret ve iş ortağı olduğunu kaydeden Göktaş, pek çok ortak değeri paylaşan iki halk arasında sosyal konularda da ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini ilerletmek için büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yıldır sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi bakımından bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri durumdayız. Bakanlıklarımız tarafından yürütülen engelliler, gençler, yaşlılar, aile, çocuklar ve kadınlara yönelik destek programları üzerinde de iş birliği olanaklarını değerlendirmemiz faydalı olacaktır. Aileye yönelik tüm dünyada önemli tehditler var. Aile kavramını ve aile kurumunu zedeleyen yapılar ailelerimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Aile yapımızı hedef alan küresel dayatmalara karşı hepimizin sorumluluğu var. Aile yapımızı güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu tehditlerden korumak için iş birliği içerisinde olmalıyız. Birlikte gayret ederek somut projeler geliştirmemizi temenni ediyor, Libya'nın kapasite inşasına atfettiğimiz önemi de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda Bakanlığımızın sahip olduğu tecrübe ve birikimleri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa Ebubekir Muhammed El-Keylani ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiğini ve buradaki hizmetlerin kalitesinden etkilendiğini ifade etti. - ANKARA