Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.