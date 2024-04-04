Libya Kızılayı, Sabrata kenti açıklarında 3 ceset bulundu

Libya Kızılayı, ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında 3 cesedin bulunduğunu açıkladı.

Libya Kızılayı Sabrata Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin Sabrata polisinden kent sahiline cesetlerin vurduğu yönünde bir bildiri aldığı belirtildi.

Kızılay ekiplerinin sahilde 3 kişinin cesedine ulaştığı kaydedilen açıklamada, hukuki sürecin başlaması için cesetlerin Sabrata Devlet Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada, bulunan cesetlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanlığı, en son 29 Mart'ta başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.