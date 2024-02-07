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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konular ile iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alındı. Başbakan Dibeybe, Türkiye'nin Libya'da istikrarın desteklenmesi ve geçiş döneminin sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabaların rolünü takdir etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Dibeybe, "Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu takdir ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede siyasi ve ekonomik konular ile iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alındı. Başbakan Dibeybe, Türkiye'nin Libya'da istikrarın desteklenmesi, ülkede seçim yapılması ve geçiş döneminin sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabaların desteklenmesindeki rolünü takdir etti. Bakan Fidan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına ve iş birliğine vurgu yaptı. Fidan, ziyaretinin Gazze'deki durum ve Libya'da seçim yapılmasına yönelik uluslararası çabaların yanı sıra bazı ortak öneme sahip konuların ele alınması çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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