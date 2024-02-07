Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüşmelerini tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, " Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim." dedi.

Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'taki görüşmesine ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Libya ilişkilerinin "çok derin tarihi kökleri olan bir kardeşlik ilişkisi" olduğunu vurguladı.

Fidan, ziyaretinde Dibeybe ile çok geniş yelpazedeki konuları ele alma imkanı bulduklarını belirterek, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim. Özellikle iki ülke arasında yapılmakta olan ve yapılması mümkün olan konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Başbakan Dibeybe ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Özellikle Afrika'da güneyde olan birtakım çatışmalar, sıkıntılar, iç savaşlar konusunda Türkiye-Libya olarak beraber neler yapabiliriz onu da gözden geçirme imkanımız oldu. Terörle mücadele, özellikle göçle mücadele, kaçakçılık konularında işbirliğimizi gözden geçirme imkanımız oldu." diye konuştu.

Bakan Fidan, öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) tekrar seferlerine başlaması konusundaki görüşlerini karşılıklı teyit ettiklerini dile getirdi.

Fidan, güvenlikten ekonomiye eğitimden vize konularına kadar görüşmelerinin çok geniş yelpazede verimli şekilde tamamlandığını belirterek, gün içinde de başta devlet başkanı olmak üzere diğer yetkililer de görüşmelerinin olacağını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Dibeybe Libya Güvenlik Havacılık Dış Politika Uluslararası İlişkiler Kaçakçılık Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title