Lübnan ve Libya Bakanlarından Türkiye'ye Teşekkür

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit'23) önemini vurguladı.

Zirvenin kapanışında katılımcılara hitap eden Makary, toplantı ve misafirperverlik için Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür ederek, "Çok profesyonel bir şekilde bu zirvenin yapılması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı arz etmek isterim." dedi.

Gazze'deki duruma dikkati çeken Makary, "Soykırım olarak da nitelendirebileceğimiz, mirasa karşı, kültüre karşı, halka karşı bir soykırım söz konusu." ifadesini kullandı.

Makary, İsrail'in saldırılarından basın mensuplarının da etkilendiğini belirterek, çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Toplantının "yalan haber" ile mücadelenin öneminin görülmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Makary, "Türkiye, her zaman zalimlere karşı, zulme karşı öncelik eden bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Burada konuşan Ellafi ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederek, zirvenin çok önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Zirveye katılımın yoğun olduğunu belirten Ellafi, zirveye çok önemli davetlilerin katıldığını ve çeşitli başlıklarda konuların ele alındığını kaydetti.