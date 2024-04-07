Trablus'ta Türk Restoranları Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, ramazan ayı boyunca iftarlarda Türk mutfağının sunduğu lezzetleri deneyimlemek için Türk restoranlarını tercih etti.

Özellikle ramazan ayının ikinci yarısında Trablus'ta bulunan yaklaşık 20 Türk restoranında rezervasyonlar günler öncesinden doldu ve iftarlardan önce paket siparişi için restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Türk yemekleri arasından en çok ızgara çeşitlerini tercih eden başkentliler, fırın yemekleri, soğuk mezeler ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Trabluslu Ekrem Muhammed Şeddad, Libyalılar için Türk restoranları ve lezzetlerinin yeni olmadığını, Türk usulü ızgara, salata ve çorba çeşitlerini uzun süredir tercih ettiklerini söyledi.

Başkentteki bir Türk restoranın önünde iftar için verdiği paket siparişini bekleyen Şeddad, bazen restoranda iftar yaptıklarını bazen de akşam ezanından önce paket siparişi verip evde aileleriyle birlikte iftar yaptıklarını kaydetti.

"Türk restoranları özellikle Trablus'ta çok tercih ediliyor"

Trablus'ta 10 yıldan beri Türk restoranı işleten Hataylı Emre Öztürk, mesleğini 1976'dan bu yana Trablus'ta Libyalılara Türk yemeklerini sunan amcalarından devraldığını belirtti.

"Türk restoranları özellikle Trablus'ta çok tercih ediliyor. Trablus'ta ortalama 20 Türk restoranı var ve özellikle ramazan ayında daha fazla tercih ediliyorlar." diyen Öztürk, iki ülke mutfağının yakın olduğunu ve benzer yemeklerden hoşlanıldığını aktardı.

Öztürk, iftar vaktinde restoranda oturacak yer bulunmadığını, Libyalıların en çok ızgara çeşitlerini, soğuk mezeleri ve mercimek çorbasını tercih ettiğini, tepsi kebabı ve içli köfte gibi yöresel lezzetlerin de rağbet gördüğünü söyledi.

"Türk restoranları çok temiz ve yemekler çok güzel"

Trabluslu Venis Briden, Türk yemeklerini çok beğendiğini, Türk restoranlarının özellikle ramazan ayında Libyalılar için lezzetli bir iftar deneyimi sunduğunu ifade etti.

Türk restoranlarının ızgara ve salata çeşitleri ile mercimek çorbasını çok iyi yaptığını aktaran Briden, "Türk restoranları çok temiz ve yemekleri çok güzel. Çalışanların muamelesi ve hizmeti de çok iyi." diye konuştu.

"Libyalılar hem Türkleri hem Türk yemeklerini seviyor"

Trablus'un merkezindeki Zahra Mahallesi'nde restoran işleten Batmanlı Ahmet Gülmüş, Libyalıların hem Türkleri hem Türk yemeklerini sevdiğini söyledi.

Ramazan ayında çok yoğun olduklarını ve son on günde restorandan adeta izdiham yaşandığını söyleyen Gülmüş, Libyalıların çoğunun dışarda iftar yapmayı ya da sipariş verip eve götürmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Trablus sakinlerinden Nezir el-Kebir de, Türk restoranlarının ramazan ayında diğer restoranlara oranla yüzde 80 daha çok tercih edildiğini söyledi.