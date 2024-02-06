Libya'da Zliten kentinde yer altı sularının yükselmesi sonucu evlerde maddi hasar oluştu

Libya'da başkent Trablus'un doğusunda yer alan Zliten kentinde yer altı sularının yükselmesi sonucu bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Zliten kentinin çeşitli bölgelerinde yer altı sularının yükselmesi nedeniyle bazı bölgelerde göletler oluşurken, alçakta kalan evleri de su bastı.

Zliten Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Hadi Saydun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altı sularının birkaç yıldır basit seviyelerde yükseldiğini ancak son birkaç hafta içinde gün yüzüne çıktığını söyledi.

Bazı evleri su bastığını kaydeden Saydun, evleri zarar gören ailelerin bir kısmının konaklaması için başka bölgelere taşındığını aktardı.

Saydun, belediye ekiplerinin su birikintilerini vidanjörlerle kurutmaya çalıştığını, bazı su birikintilerinin de dolgu malzemeleriyle kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

Yer altı sularının yükselme nedenini araştırmak üzere kente İngiltere ve Mısır'dan uzman heyetler gelmişti.

Belediyenin Basın Ofisi Müdürü İsmail el-Cevsami, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, su seviyesindeki yükselme sonucu 17 ailenin yerinden olduğunu aktarmıştı.