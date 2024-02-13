Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şirketleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.