Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şirketleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya