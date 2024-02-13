Üye Girişi
Haberler

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şirketleriyle buluştu

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Abdulhamid Dibeybe Maldiv Libya Politika Dünya Ekonomi Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title