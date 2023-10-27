Libya'nın Misrata Belediye Başkanı Kayseri'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Libya'nın liman ve ticaret kenti Misrata'nın Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed Sgutri ve heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Libya'nın liman ve ticaret kenti Misrata'nın Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed Sgutri ve heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Endüstri ve ticaret şehri Kayseri'de yatırımları değerlendirmek üzere kente gelen Misrata Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed Sgutri ve heyetini havalimanında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan karşılarken heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Misrata Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed Sgutri ziyarette Büyükkılıç'a, 6 Şubat depremi dolayısıyla bütün Misrata şehri adına taziyelerini iletti.

Büyükkılıç, heyeti 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı

Başkan Büyükkılıç, Misrata heyetini Büyükşehir Belediyesi girişinde çiçeklerle 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Büyükkılıç gerçekleşen ziyarette, " Kayseri'mize hoş geldiniz. Kayseri'mizde sizi ve ekibinizi görmekten keyif alıyor, memnuniyet duyuyoruz. Libya'mızın geçirmiş olduğu sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun diyoruz. Malum bir de Filistin'de olup bitenler var o da hepimizi yaralıyor. İnşallah o ateş de söndürülür" dedi.

"İlişkilerimizi daha da yapıcı şekliyle devam ettirmeyi Mevla'm lütfetsin"

Misrata ile ilişkilerin daha kalıcı ve yapıcı şekilde devam etmesi temennisini dile getiren Büyükkılıç, "Bugün gastronomi programlarımız var 3 gün süreyle. Şehrimizde ayrı bir hareketliliğe sebep oldu. Ziyaretinizin bugüne denk gelmiş olması yerinde oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi daha da kalıcı, daha da yapıcı şekliyle devam ettirmeyi Mevla'm lütfetsin diye dua ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz" diye konuştu.

Misrata Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed Sgutri ise Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel davetiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Büyük ve güzel şehrinizde bulunmaktan memnunuz. Geçen yıl yaşadığınız depremden dolayı size taziyelerimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan drama da değinen Sgutri, "Aynı şekilde Gazze'de, Filistin'de olanlardan dolayı aynı duyguları paylaşıyorum. Gazze'de olanlar insanlığın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. İsrail 70 yıldan beri orada insanları öldürüyor ama batı daima İsrail'in yanında duruyor. Gazze'nin kahraman insanlarını tebrik ediyoruz. İnşallah yakında her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Büyükkılıç'ın misafiri olmaktan çok mutluyuz"

Kayseri'de misafir olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Meclis Üyesi Ali Elnadouri de şunları söyledi:

"Şehrinizde bulunmaktan özellikle Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın misafiri olmaktan çok mutluyuz. Türk milletini Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için tebrik ediyoruz. Misrata Kayseri iki kardeş şehir olmasından dolayı her türlü ilişkilerimizi geliştirmek ve bu konuda Kayseri ile Misrata'nın ikiz kardeş olmasını istiyoruz. Kayserililerin gelip Misrata'da bulunmalarını orada yatırım yapmalarını, yatırım imkanlarını görmelerini, Misratalıların Kayseri'ye gelmelerini buradaki yatırım imkanlarını görmelerini istiyoruz. Her alanda iş birliğine hazırız. Gerek belediye, gerek sanayi, gerek ticaret konusunda bütün ilişkileri geliştirmeye hazırız. Bu konuda olağan üstü gayret gösteriyoruz."

Misrata heyetinin Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları yer alırken, ziyarette günün anısına toplu hatıra fotoğraf çekimi yapıldı. - KAYSERİ