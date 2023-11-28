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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Libya Bayraklı Yolcu Gemisi Güvenli Bölgeye Çekilecek

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı 'Kevalay Queen' adlı yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.

Libya'nın Misurata Limanı'na gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden 147 metre uzunluğundaki gemi, dün Kadıköy önlerindeki makine arızasına müdahale edilmesinin ardından seyrini sürdürdü.

"Kevalay Queen"in, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu Tersanesi önlerinde yeniden makineleri arızalandı.

Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-4" römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.

Kaynak: AA / Dünya

Çanakkale Boğazı İstanbul Libya Denizcilik Ulaşım Kaza Dünya Haberler

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