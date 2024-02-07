Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya Görev Grubu Komutanlığı Karargahına ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. Bakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulunuyor.
- Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya Görev Grubu Komutanlığı Karargahına ziyaret
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı Karargahını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye saatiyle 12.20'de geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı Karargahına ziyaret gerçekleştirdi.