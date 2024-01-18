Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Afganistan, Irak ve Libya'daki 'başarısızlığının' Ukrayna'da da devam edeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Amerikalılar 20 yıldır Afganistan'da. Orada ne başardılar? ya da aynı şekilde Irak. Libya. ABD ve uydularının macera yaşadığı herhangi bir ülke. Gözden geçirin, nerede daha iyi oldu? Tüm bunların uğruna planlandığı demokrasi nerede tesis edildi? Ne yazık ki Ukrayna'yı da aynı kader bekliyor. Çünkü efendiye güvenerek, efendinin sadece kendisini düşündüğünü ve sizi hiç düşünmediğini fark etmeden, halkınızın çıkarlarının dikkate alınmasını bekleyemezsiniz" dedi.