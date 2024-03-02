Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada bölgenin Şubat ayı ihracatı 985,1 milyon dolar oldu.

Şubat ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada bölgenin Şubat ayı ihracatı 985,1 milyon dolar olurken, Gaziantep'in ihracatı ise 863,6 milyon dolar oldu. Bölgedeki diğer illerin Şubat ayı ihracat performansı ise şöyle, Kahramanmaraş 101,5 milyon dolar, Mardin 88,0 milyon dolar, Malatya 35,2 milyon dolar, Şanlıurfa 24,1 milyon dolar, Diyarbakır 15,5 milyon dolar, Adıyaman 10,0 milyon dolar Kilis 7,5 milyon dolar.

İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapan bölgenin ülkelere göre ihracat tablosu incelendiğinde ise Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Libya, İsrail, İran ilk sıralarda yer alıyor. Bölgeden en fazla Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri, Kumaşlar, İplikler, Değirmencilik Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Diğer Gıda Müstahzarları, Ağaç ve Orman Ürünleri ve Demir Çelik Mamulleri ihraç edilmiş durumda.

İhracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "6 Şubat depremlerinden bir yıl sonra 2024 Şubat ayı ihracat rakamlarını karmaşık duygular içerisinde açıklıyoruz. Tüm bölgemizde maddi manevi ağır hasarlara sebep olmuş tarihimizdeki en yıkıcı depremlerin ardından bölgemiz dayanışma azmiyle depremden henüz birkaç ay sonra yeniden ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başlamıştı. Açıklanan bu rakamlar bölge ihracatçımızın çalışkanlığını gözler önüne seriyor. Bugün ihracat rakamlarının Adıyaman'da açıklanması ve bu etkinliğe Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da katılması anlamlıdır. Bu zorlu süreçte devletimizin desteğini hissederek ilerledik, bundan sonra da bu desteği hissedeceğimizi biliyoruz. Adıyaman felaketten en fazla etkilenen şehirlerimizin başında gelmektedir. Yaşadığı bu büyük felakete rağmen üretim çarkları bugün hala aynı hızla çalışmaya devam etmektedir. Adıyaman'daki tüm firmalarımıza ulaşmak ve ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istiyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin Şubat ayı faaliyetlerinden de bahseden Kileci, "Şubat ayında faaliyetlerimize çok yönlü şekilde devam ettik. Finansal Okuryazarlık Eğitimi'ni hizmet binamızda yüz yüze olarak düzenleyerek üyelerimizin genel ekonomi, kredi, bütçe planlama, yatırım ve finansman gibi alanlarda karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmeyi hedefledik. Paris'te düzenlenen Tekstil, Moda ve Aksesuar Fuarı Premiere Vision Paris'e Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) olarak katıldık. Doku Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında verilen Yurtdışı Tekstil ve Moda Fuarı Ziyaret Ödülü ile sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlayacak finalistlerimizin Premiere Vision Paris Fuarı'nı ziyaret etmesi sağladık. Başta kadın ve genç girişimcileri bir araya getiren 'Export Akademi' programını Birliklerimiz, Ticaret Bakanlığımız ve UPS Türkiye iş birliği ile hizmet binamızda gerçekleştirdik. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz Dubai'de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarlarından Gulfood 2024'e katılım sağladı. Celal ve Mehmet Başkanlarımıza destek olmak içim benim de bulunduğum fuarda Başkanlarımızla beraber katılımcı üyelerimize başarılar diledik. Halı İhracatçıları Birliğimiz Hindistan'a yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti ile yeni pazar imkanları elde etme noktasında önemli bir adım attı. Görüleceği üzere tüm Birliklerimiz faaliyetlerine hız kesmeden sürdürmektedir. Önümüzdeki aylarda çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak" diye konuştu. - GAZİANTEP