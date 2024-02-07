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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye saatiyle 12.20'de geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı (LGGK) Karargahını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye saatiyle 12.20'de geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Libya Görev Grubu Komutanlığı (LGGK) Karargahına ziyaret gerçekleştirdi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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