Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.