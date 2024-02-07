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Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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