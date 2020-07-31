Son dakika haberi... ABD?de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı
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Son dakika haberi... ABD?de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Philadelphia kentindeki Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda çıkan yangında 125 kişi evsiz kaldı.

Son dakika haberi... ABD?de dev yangın: 125 kişi evsiz kaldı
31.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:20

ABD'nin Philadelphia kentindeki  Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda çıkan yangında 125 kişi evsiz kaldı.

ABD'nin Philadelphia kentindeki  Ashwood Apartmanları olarak bilinen binalarda yangın çıktı. Binalarda başlayan yangın, kısa sürede her yeri sardı.  Philadelphia'nın  Chester County ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında ölü olmadığı, bazı ev sahiplerinin hafif yaralandığı açıklandı. Üç katlı apartman kompleksi, bitişik evlerden oluşuyordu ve başlayan yangın rüzgarın da etsiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, Kızıl Haç yetkilileri, ev sahiplerini başka yerleşim yerlere yerleştirdiklerini açıkladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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