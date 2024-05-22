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Bafra'da Kamu Mallarına Zarar Verenler Tespit Edilecek

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu hasar gören çöp konteynerleri için çalışma başlatılacak. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, zarar verenlerin tespit edilip cezalandırılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamu mallarına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Parkı köşesinde yer alan çöp konteynerinde çıkan yangının Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, aynı caddede bulunan bir başka konteynerin ise araç çapması sonucu hasar gördüğü belirtildi.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hasar gören konteynerlerin bakım ve onarımı yapacağı aktarılan açıklamada, ardından yeniden yeniden kullanıma sunulacakları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kamu malına bilerek zarar vermenin kul hakkına girmek olduğuna işaret ederek, "Bafra genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine, parklarımızda bulunan banklara, oturma yerlerine verilen zarar, bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle iş birliği içerisinde suçluların tespit edilip cezalandırılması için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hamit Kılıç Samsun Bafra Çevre Güvenlik Politika Güncel Haberler

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