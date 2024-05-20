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Sakarya'da park halindeki otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dereboğazı Mahallesi 1015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç.'ye ait 54 PR 430 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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