Mardin'de çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 2 çocuk dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Saraçoğlu Mahallesinde çıkan yangında F.G.K. (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenler ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN