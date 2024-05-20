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Mardin'de çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 2 çocuk dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Saraçoğlu Mahallesinde çıkan yangında F.G.K. (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenler ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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