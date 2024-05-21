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Mardin'de yangın sonucu 120 dönüm ekili buğday tarlası küle döndü

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Mardin'in Derik ilçesinde çıkan yangın sonucu, Tepebağ Mahallesi'ndeki 120 dönüm ekili buğday tarlası kül oldu. İtfaiye ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde yangın sonucu 120 dönüm ekili buğday tarlası küle dündü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tepebağ Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 120 dönüm alanın etkilendiği yangında buğday kül oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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