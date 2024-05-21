Mardin'de yangın sonucu 120 dönüm ekili buğday tarlası küle döndü

Mardin'in Derik ilçesinde yangın sonucu 120 dönüm ekili buğday tarlası küle dündü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tepebağ Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 120 dönüm alanın etkilendiği yangında buğday kül oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN