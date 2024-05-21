Sivas'ta samanlık ve ahır yangınında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 samanlık ve iki ahırda meydana gelen yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 01.00 sıralarında Suşehri ilçesine bağlı Yelkesen köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 5 samanlık ve iki ahır yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken. İ.Y.'ye ait ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS