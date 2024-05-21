Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik akımından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü otomobili durdurarak alevlere müdahale etti. Araç sürücüsü ve vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN