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Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, araç sürücüsü ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik akımından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü otomobili durdurarak alevlere müdahale etti. Araç sürücüsü ve vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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