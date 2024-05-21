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Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Nazilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya ilçe protokolü, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve olası yangın durumlarında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya ilçe protokolü, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve olması muhtemel yangınlar durumunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sıcaklıkların artması ile orman yangınlarına karşı tedbirli davranılması gerektiğinin altı çizildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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