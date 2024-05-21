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Isparta'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı konteynerler yangında küle döndü

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Isparta'da meydana gelen yangın sonucu mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 4 konteyner küle döndü. Yangın kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı.

Isparta'da meydana gelen yangın sonucu mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 4 konteyner küle döndü.

Yangın, Çünür Mahallesi'nde bulunan kesme çiçek üretimi yapılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 4 konteynerin küle döndüğü öğrenilirken, şans eseri yaralının olmadığı bildirildi.

Ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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