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VEDAŞ, afetlere karşı personelini hazırlıyor

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VEDAŞ, ülkemizde yaşanma riski bulunan afetlere karşı personelini hazır tutabilmek için verdiği eğitimleri sürdürüyor. Başta deprem olmak üzere yangın ve acil durumlarda bina tahliyesi gibi konularda uygulamalı eğitimlere katılan VEDAŞ çalışanları, krizlere hazırız mesajı verdi.

VEDAŞ, ülkemizde yaşanma riski bulunan afetlere karşı personelini hazır tutabilmek için verdiği eğitimleri sürdürüyor.

Başta deprem olmak üzere yangın ve acil durumlarda bina tahliyesi gibi konularda uygulamalı eğitimlere katılan VEDAŞ çalışanları, krizlere hazırız mesajı verdi. Muş'ta gerçekleşen afet farkındalık eğitimleri iki aşamadan oluştu. İlk önce AFAD tarafından temin edilen deprem simülasyon tırında deprem anını yaşayan ve burada çök-kapan-tutun pratiğini geliştiren VEDAŞ çalışanları, daha sonra yangın söndürme ve acil durum bina tahliye tatbikatına katıldı.

İki gün süren afet farkındalık eğitimleri hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar; "Afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri otomatik davranış haline getirmek için personelimize verdiğimiz eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda; muhtemel deprem, yangın ve acil durumlarda bina tahliyesi gibi konularda çalışanlarımıza uygulamalı eğitimler verdik. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında verdiğimiz eğitimlerde bizlere paydaş olan AFAD İl Müdürlüğümüze de teşekkürlerimi sunarım. Sıfır iş kazası hedefimize ulaşmak ve çalışanlarımızı tüm kriz anlarına hazır hale getirmek için verdiğimiz eğitimlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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