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Bolu'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yanarak Küle Döndü

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Bolu'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde park halinde bulunan İsmail D.'ye ait 14 AAE 379 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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