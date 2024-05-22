Erzincan'da araç garajında çıkan yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü.

Olay, bugün saat öğle saatlerinde merkez İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir binanın giriş kısmında bulunan garajda elektrik kontağından kaynaklı kısa devreden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın garajı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Korkuya neden olan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN