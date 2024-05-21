Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, direkten çıkan kıvılcımların otların tutuşmasına neden olmasıyla başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine elektrik akımı kesildi ve yangın kontrol altına alındı.
Elazığ'da elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, otluk alanda bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Direkten çıkan kıvılcımlar otların tutuşmasına neden oldu.
Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye ve elektrik kurumu ekiplerine bildirdi.
Direğe giden akım kesildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.