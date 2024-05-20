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Denizli'de park halindeki otomobil alev aldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma başlatılarak araştırılacak.

Denizli'de park halindeki otomobil alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramada söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan 48 ABM 732 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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