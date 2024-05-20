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Bursa'da Ahırda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangın, sahipleri tarafından fark edilerek kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir ahırda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ahırda bulunan 5 büyükbaş, sahipleri tarafından kurtarılırken, yangın çevreye sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 12. Bahçe Sokak'ta bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ahır sahiplerinin alevleri fark etmesi üzerine içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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