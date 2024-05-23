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Sakarya'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasının ağaç tozu silosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 10 ay önce buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçinin ölümden döndüğü kereste fabrikasının bu kez ise ağaç tozu silosunda yangın çıktı. Ekiplerin seferber olduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.

Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında ağaç tozu silosunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aynı fabrikada 12 Temmuz 2023 yılında buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçi ölümden dönerken patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patlaması, alevlerin yükseldiği anlar ve patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer almıştı. Yaklaşık 10 ay önce meydana gelen olayda, patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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