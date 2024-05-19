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Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

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Bolu'da Dağkent Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde İsmail D'ye ait park halindeki 14 AAE 379 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bolu Olay Trafik Otomobil Güncel Haberler

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