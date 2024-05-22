Üye Girişi
Haberler

İzmir'de korku evinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, korku evi olarak kullanılan daire kullanılamaz hale geldi ve üst kattaki dairelerde de hasar oluştu. Polis, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde, "korku evi" olarak kullanılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, "korku evi" olarak işletilen daire kullanılamaz hale geldi, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.

Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Konak İzmir Olay Güvenlik İzmir Yaşam Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title