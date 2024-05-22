İzmir'de korku evinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, korku evi olarak kullanılan daire kullanılamaz hale geldi ve üst kattaki dairelerde de hasar oluştu. Polis, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde, "korku evi" olarak kullanılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, "korku evi" olarak işletilen daire kullanılamaz hale geldi, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.
Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.